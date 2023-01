Frederic Vasseur | prima stoccata al rivale Wolff

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 29 gennaio 2023) Superato il battesimo del fuoco per, nuovo team principal della Ferrari. Il responsabile di box del Cavallino Rampante, arrivato da Alfa Romeo per sostituire Mattia Binotto, si è cimentato nel primo incontro ufficiale con la stampa in quel di Maranello. Tanti gli argomenti trattatati dal francese:guida, progetti futuri, obiettivi da perseguire e non è mancata la stoccatina alTotodi Mercedes. Le parole di, nuovo team principal di Ferrari (Credit foto – Scuderia Ferrari)“Buongiorno a tutti – ha detto in italiano il nuovo team principal della scuderia di Maranello –. Scusate se non parlo ancora bene la vostra lingua, ma sto studiando tutti i giorni. Non mi serve per comunicare con gli ingegneri, ma per lo ...