Crosetto canta 'Bella ciao' con Fiorello all'Auditorium Conciliazione di Roma

Leggi su lastampa

(Di domenica 29 gennaio 2023) Il ministro della Difesa Guidosi presta simpaticamente are "", incoraggiato dache scorrazza tra i vip nella platea dell'die prende più volte di mira l'esponente di governo. Il siparietto viene ripreso dai telefonini nel corso della serata organizzata in favore del centro di cure palliative dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di, condotta da Eleonora Daniele. Con, protagoniste sul palco anche Giorgia e Laura Pausini. In platea, con il presidente del Coni Giovanni Malagò, il ct della Nazionale di calcio italiana Roberto Mancini e una super squadra di campioni e medagliati olimpici, tra i quali Lamont Marcell Jacobs, Gianmarco ...