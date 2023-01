Nuova vita per l’ex Zito | inizia l’avventura da direttore sportivo

Leggi su anteprima24

(Di martedì 24 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAppesi al chiodo gli scarpini, Antonioè pronto a intraprendere unaesperienza nel mondo del calcio. Il 36enne mancino partenopeo, al Benevento nella stagione 2010/11, ha deciso di vestire i panni del. Una carriera dietro la scrivania che prenderà il via dal Nola, ultima maglia vestita da giocatore da. La compagine bianconera milita attualmente in serie D, occupando l’ultimo posto nel girone G con appena 16 punti all’attivo. Una missione non semplice per, chiamato a risollevare le sorti del club con il neo tecnico Giuseppe Ferazzoli, nominato lo scorso 18 gennaio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.