Tina Turner | il figlio Ronnie trovato morto nella sua casa di Los Angeles

Un nuovo dramma per: suo figlio Ronnie, di 62 anni, e' morto nella casa di Los Angeles. La moglie Aida ne ha ha dato l'annuncio su Instagram. Secondo il sito del New York Post, il figlio dellae del ...Nel 2018 si era sparato il fratello maggiore Craig. La moglie: non sono riuscita a ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Il figlio di Tina Turner, Ronnie, è stato trovato morto nella sua casa di Los Angeles a soli 62 anni. Lo ha rivelato il sito internazionale Tmz. Ronnie ...