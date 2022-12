La Croazia di Mario Pasalic fa l’impresa | eliminato il Brasile ai rigori

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 9 dicembre 2022) È un’autentica impresa quella ha compiuto ladial Mondiale: nei quarti di finale hail, strafavorito dopo i quarti. Al contrario delle ultime due uscite, questa volta perc’è stato spazio già dal primo minuto, ancora una volta come ala destra del tridente d’attacco. Il commissario tecnico Dalic gli ha chiesto un ruolo di enorme sacrificio, ripiegando spessissimo in difesa per raddoppiare gli attaccanti del. L’atalantino non si è fatto mancare un paio di ottimi cross nei 72 minuti in cui è stato in campo, prima di essere sostituito da Vlasic, ala del Torino per i minuti finali e per il supplementare. Stavolta non ha calciato il suo rigore, visto che li ha seguiti dalla panchina, ma i compagni sono stati perfetti: ...