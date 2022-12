“Chiara” | il nuovo film di Susanna Nicchiarelli

(Di venerdì 9 dicembre 2022) ROMA –d’Assisi fu la prima donna a scrivere una regola originale per le donne, rifiutandosi di declinare al femminile una preesistente regola maschile: una regola stupefacente, piena di dolcezza, tesa a comprendere più che a giudicare e punire. “” è ildi, in tutte le sale cinematografiche italiane dal 7 dicembre. Nel cast figurano Margherita Mazzucco, Andrea Carpenzano Carlotta Natoli, Paola Tiziana Cruciani, Flaminia Mancin, Valentino Campitelli, Paolo Briguglia e con la partecipazione di Luigi Lo Cascio. 01Distribution. L'articolo L'Opinionista.

Vanity Fair Italia

non arriverà: preferisce non vivere la festosa atmosfera natalizia per non pensare ai ... Viola ha unspiacevole confronto a causa di Manuel con Rosa. Antonello, nel tentativo di sottrarsi ...... durata 4 anni, l'attrice si era svelata su Instagram con una dedica al suoamore, con cui ha ... Elementi che fanno pensare a unaricerca di stabilità, non scontata per una donna della sua ... Chiara: la Santa diventa pop nel nuovo film di Susanna Nicchiarelli Chiara Nasti è tornata a rispondere alle domande dei suoi follower, svelando nuovi dettagli della sua vita accanto a Mattia Zaccagni. Questa volta l'influencer napoletana ha raccontato del legame con ...Chiara Nasti dopo il recente parto è solita rispondere su Instagram alle domande delle sue follower. Ultimamente l'influencer parla molto della sua gravidanza e della vita ...