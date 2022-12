Calcio femminile | Serie A | Roma e Juventus si sfidano nel 12° turno per dimenticare la Champions League

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 dicembre 2022) E’ tempo di 12°nel campionato didiA 2022-2023. Si prospetta un weekend decisamente interessante che darà indicazioni sulle posizioni di vertice di questa parte di stagione, prima del percorso in cui le prime cinque squadre andranno giocarsi lo Scudetto e le altre la salvezza. Non ci sono dubbi che le attenzioni degli appassionati saranno polarizzate domenica 11 dicembre alle ore 14.30 sullo Stadio “Tre Fontane”. La, capolista di questo campionato, affronterà lain quella che è ormai una grande Classica del “Pallone in rosa” nel Bel Paese. Entrambe le compagini dovranno ritrovare energie fisiche e mentali per esprimere il proprio 100% dopo le battute d’arresto in: le giallorosse sono state ...