Valditara | Contro i bulli lavori socialmente utili

(Di martedì 6 dicembre 2022) commenta Per contrastare iGiuseppe, ministro dell'Istruzione, propone 'l'zzo deigià previsti nello Statuto degli studenti del 1978 ma non sono molto ...

commenta Per contrastare i bulli Giuseppe, ministro dell'Istruzione, propone 'l'utilizzo dei lavori socialmente utili già previsti nello Statuto degli studenti del 1978 ma non sono molto usati'. 'Il bullismo è una persecuzione ...Del resto solo tre settimane i Pro Vita avevano annunciato "faremo le barricate"un ... una interrogazione dei deputati del Pd e la promessa del ministro Giuseppedi attivare verifiche ...Per contrastare i bulli Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione, propone "l'utilizzo dei lavori socialmente utili già previsti nello Statuto degli studenti del 1978 ma non sono molto usati". "Il ...Il ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara annuncia una circolare per impedire l’uso dei cellulari in classe ...