L' uomo sulla strada | Lorenzo Richelmy e Aurora Giovinazzo | Il film è un inno a seguire il proprio istinto

(Di martedì 6 dicembre 2022) Intervista ae Gianluca Mangiasciutti, protagonisti e regista di L', dal 7 dicembre in sala. Dopo l'anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2022, presentato nella sezione Alice nella Città, arriva in sala il 7 dicembre L', opera prima da regista di Gianluca Mangiasciutti (che ha lavorato a diversi progetti internazionali, tra cui Mission: Impossible III), con protagonisti. I due attori interpretano rispettivamente Irene e Michele: la prima ha visto morire davanti ai suoi occhi il padre, investito da un pirata della. Il ...

Dalot tiene palladestra e crossa sul primo palo per l'imbucata dell'della serata. 2 - 0 con tocco di sinistro 2022 - 12 - 06 21:04:32 45' Al via la ripresa 2022 - 12 - 06 20:49:25 49' ...Federica Sciarelli domani sera tornerà anchemorte di Marzia Capezzuti Non solo la scomparsa ... e per la sua morte sono indagate diverse persone, tutte appartenenti alla famiglia dell'al ...L'uomo sulla strada: la nostra intervista ad Aurora Giovinazzo, Lorenzo Richelmy e il regista Gianluca Mangiasciutti.Sei anni di carcere e interdizione a vita dai pubblici uffici per la vice-presidente peronista del governo di Buenos Aires. Si dice innocente: «Per me un plotone di esecuzione» ...