Covid oggi Italia | pneumologo | “In questi giorni casi un po’ più gravi”

Leggi su italiasera

(Di martedì 6 dicembre 2022) (Adnkronos) – In Lombardia, come in altre regioni, è un “momento impegnativo” sul fronte dei virus respiratori. “E nell’ultima settimana fra gli adulti si osserva che anche ilsembra essere un po’ più intenso, non tanto in termini di numeri quanto dità, nel senso che sembra esserci qualche paziente in più da ventilare. Questa è un’impressione, ovviamente, e basata su un osservatorio al momento limitato”. A segnalarlo all’Adnkronos Salute è loFrancesco Blasi, direttore del Dipartimento Area medica del Policlinico di Milano, che spiega come l’atteggiamento con cui si sta affrontando in questa fase la situazione determinata dalla stagione invernale con i suoi virus sia quello della “vigile attesa”. Lo specialista è cauto nella sua analisi e tiene a puntualizzare, guardando ai dati che registra nella struttura in ...