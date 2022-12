Milan | Giroud | “Il gol di oggi mi ricorda quello del derby”

Milan News

Avversari in Serie A, compagni in Nazionale. Nel giorno in cui Olivierha battuto il record di marcature con la maglia della Francia, Adrien Rabiot si complimenta con il centravanti del: "È incredibile il percorso che ha fatto per arrivare sino a qui. Lo ...2 Il tecnico del, Stefano Pioli, è stato ospite a Sky della trasmissione 'Il club'. Queste le sue dichiarazioni: SU- 'E' in un momento psico - fisico ottimale, ha grande entusiasmo e si sta confermando. ... Milan, Giroud è il secondo calciatore della storia rossonera a segnare in un ottavo del Mondiale IL MILAN – “Sempre avuto il supporto dell’area tecnica e tutti eravamo sotto esame. IBRAHIMOVIC – “Senza nulla togliere a me o al club, credo che sia stato un fattore… Leggi ..."Giroud è in un momento psicofisico ottimale, ha affrontato questo Mondiale in grande forma. Sono contento per lui e per Theo Hernandez. Mi sono bastate un paio di videochiamate prima che arrivasse pe ...