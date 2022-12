Corriere dello Sport

Il Portogallo ha perso l'ultima partita del girone di Qatar 2022, sconfitto 2 - 1 dalla Corea del Sud del ct lusitano Paulo Bento, che ha così centrato la qualificazione per gli ottavi di finale. ...... perché è uno dei sette giocatori " gli altri sono Matthaus, Messi, Cristiano, Buffon, ... Ochoa si ribella,allo scandalo. Dopo pochi mesi, si scopre che le tracce dello stimolante ... Ronaldo, urla contro il suo ct: “Hai una caz… di fretta nel sostituirmi" L'attaccante portoghese non ha nascosto la propria rabbia nei confronti di Fernando Santos dopo il cambio contro la Corea del Sud, terza sostituzione in tre partite del Mondiale ...Successo per 3-2 grazie alla rete-record di CR7 e ai gol dei talenti di Atletico e Milan: nel finale però gli africani vanno vicini al pari con Inaki Williams ...