Smartphone a scuola | lo psicologo Lancini | “Fino agli 11 anni la mamma ‘spaccia’ internet All’Università devi saperlo usare A scuola secondaria invece sarebbero tutti dipendenti?” VIDEO

Tecnica della Scuola

... Spettacoli Lavoro, Economia, Turismo Lettere Opinioni Meteo, natura, animali SanitàSocietà,... ascoltabili con il propriodurante la visita. La mostra, presentata per la prima volta ...Sarà fatto attraverso uno: ai ragazzi in condizioni di disagio economico che non ne ... l'approccio per prevenirle è invece quello dell'educazione aalla sessualità e a corrette ... Con cellulari e smartphone spenti più attenzione in classe, vale pure per i docenti: dubbi però sul modello Malpighi in tutte le scuole Tuttavia, gli smartphone rappresentano anche una vulnerabilità a livello di cybersecurity: infatti, sempre più spesso vengono presi di mira dagli hacker. Un’altra minaccia per il telefono è il vishing ...Un ultimo saluto scritto su un biglietto, prima di aprire la finestra e lanciarsi nel vuoto. A salvare la ragazzina di 12 anni, che non sopportava più la sua vita, è stata ...