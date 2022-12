Stefano De Martino torna in onda con Bar Stella | dedica toccante di Belen

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Ieri seraDeto a condurre su Rai 2 in secserata «Bar», programma per lui molto importante perché lo lega a suo nonno. Infatti, questo era il nome del bar di suo nonno che purtroppo non c'è più ma chedi certo non dimentica. E una fan speciale della secstagione del suo programma è senza dubbio sua moglieRodriguez, la quale ha visto tutta la puntata e nelle sue storie Instagram gli ha riservato unache ha strappato un sorriso ai loro tanti fan: "Hai illuminato ancora una volta il bar di tuo nonno, e con questo non aggiungo altro. Orgogliosa della tua essenza". La donna si è detta orgogliosa della persona che è suo marito, con il quale si era ...