Roma | incidente sul Raccordo Tir si schianta contro un ponte | morto il conducente

(Di mercoledì 30 novembre 2022)mortale questa notta sull’autostrada A90 “GrandeAnulare”. Nel sinistro, che ha coinvolto un mezzo pesante. Secondo quanto si apprende, l’uomo che era alla guida del tir avrebbe perso illlo del mezzo per poirsiun, all’altezza del chilometro 39900, corsia esterna. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno estratto il corpo dalle lamiere. Ingenti le ripercussioni sul traffico. Viabilità modificata: in esterna, uscita obbligatoria Tor Bella Monaca per chi transita in complanare e aperta solo corsia di sorpasso per chi transita sul centrale. In carreggiata interna chiuso svincolo per Tor Bella Monaca. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e il ripristino della normale ...