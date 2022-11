Ucraina | Stoltenberg | «Le forze Nato addestrano gli uomini di Kiev dal 2014 Putin sta perdendo | aspettiamoci altri attacchi»

Leggi su open.online

(Di martedì 29 novembre 2022) «Il messaggio di oggi è chiaro: laè qui, laè vigile». Ha aperto così il suo intervento il segretario generale dell’Alleanza Atlantica Jens, che oggi ha partecipato al congresso Aspen a Bucarest, in Romania. «Sosterremo l’fino alla fine, non arretreremo – ha scanditodal podio -. La guerra dinon ci ha fatto dimenticarepartner, come Georgia, Moldova e Bosnia-Herzegovina, che sosterremo, in modo che possano difendersi». Secondo il segretario dell’Alleanza Atlantica, le ultime evoluzioni del conflitto dimostrano che «il presidente Vladimirsta fallendo nella sua brutale guerra di aggressione». E, per questo, «sta rispondendo con maggiore brutalità». «Vediamo un’ondata dopo l’altra di ...