Galliani | “Avremmo voluto Lippi al Milan | ma non ci siamo riusciti”

... Adrianoè tornato a raccontare un retroscena sulla panchina del Milan, quando erano lui ... 'Ai tempi in cui ero al Milan con il presidente Silvio Berlusconivoluto Marcello Lippi, ...Il retroscena, a distanza di anni, lo racconta l'ex ad rossonero Adriano. 'Ai tempi in cui ero al Milan con il presidente Silvio Berlusconivoluto Marcello Lippi , non ci siamo ...Adriano Galliani e Silvio Berlusconi, un rapporto che va avanti da trentasei anni circa. Prima al Milan, adesso al Monza. In rossonero trentuno anni di ...Adriano Galliani, ex ad del Milan ora al Monza, premiato domenica sera durante la cerimonia del '37/o del Premio Viareggio Sport - Gherardo Gioe, ha racconto questo retroscena su Marcello ...