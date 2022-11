Caso Soumahoro | la suocera ammette le irregolarità | «Non abbiamo fatto i contratti e non abbiamo pagato gli stipendi»

Leggi su open.online

(Di martedì 29 novembre 2022) «Si è vero. Non gliil contratto e nongli. Ma eravamo in difficoltà». Sono queste le parole di Marie Thérèse Mukamitsindo,di Aboubakar, di fronte alla commissione dell’ispettorato del lavoro di Latina, riportate dal Corriere di Roma. La donna, unica indagata della procura di Latina nell’ambito dell’inchiesta sulla gestione delle cooperative Karibu e Consorzio Aid, ha quindi ammesso alcuni dei comportamenti denunciati da Youssef Kadmiri, ingegnere 42enne che aveva dichiarato a Open di essere statosolo due volte in due anni e di non essere mai stato messo in regola quando lavorava per la coop Consorzio Aid. L’ingegnere ha accolto con sollievo le parole ...