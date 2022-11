Giovanni Jannacopulos | revocata l’interdizione al patron delle tv locali venete | è indagato per minacce al direttore dell’azienda sanitaria

(Di lunedì 28 novembre 2022) Colpo di scena nello scandalo mediatico-politico che sta scuotendo il mondo dell’informazione in Veneto. Il Tribunale del Riesame di Venezia ha revocato, dopo un mese e mezzo, la misura interdittiva del divieto di esercitare “l’attività di impresa di editoria attraverso le emittenti Rete Veneta e Antenna Tre” che era stata disposta, per la durata di un anno, all’imprenditore, 82 anni,peraggravate a pubblico ufficiale. Il provvedimento era stato chiesto dal pm Serena Chimichi e concesso dal gip Matteo Mantovani del Tribunale di Vicenza, dopo le denunce di Carlo Bramezza,generale dell’Ulss 7 Pedemontana con sede a Bassano del Grappa. Il manager pubblico lamentava una campagna orchestrata con “servizi denigratori” dacontro ...

... segretaria generale del sindacato Cub Veneto, prosegue con una serie di considerazioni su... 'Sul cosiddetto caso, tra l'altro, si apre un fronte non di poco conto. La questione - ...VICENZA - Il Gip di Vicenza Matteo Mantovani ha confermato la misura cautelare interdittiva del divieto di attività d'impresa per un anno a carico di, patron dell'editrice televisiva di due emittenti di Bassano del Grappa (Vicenza) , indagato per minaccia a pubblico ufficiale aggravata nei confronti del dg dell'azienda Ulss ...Il tribunale del riesame cancella lo stop di un anno per il patron di Rete Veneta indagato per le pressioni attraverso servizi tv negativi: ora potrà tornare all’attività editoriale ...