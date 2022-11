Ecco perché il centralismo ha bloccato ogni svolta

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 27 novembre 2022) L'Unità d'Italia era ancora di là da venire che la riflessione intorno al tema delle autonomie e del federalismo era già al centro del dibattito pubblico. Carlo Cattaneo scriveva nel 1848 che «popolo può avere interessi da trattare in comune con altri popoli, ma vi sono interessi che può trattare egli solo,egli solo li sente e l'intende». In un articolo pubblicato il 29 settembre 1851 chiariva che «il federalismo è l'unica possibile via della libertà». Per colui che auspicava la formazione degli "Stati Uniti d'Italia" la scelta di federare le entità geo-politiche pre-unitarie «era il fine stesso- come ha scritto Norberto Bobbio - della rivoluzione italiana, il punto di partenza del nuovo Stato nazionale». Il pensatore lombardo influenzò non poco un esponente di spicco della Destra storica, Luigi Carlo Farini, il quale nel maggio 1860 in ...