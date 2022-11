Ciclocross | Van der Poel | Pidcock | Van Aert La prima sfida tra i tre fenomeni sarà ad Anversa

Leggi su oasport

(Di domenica 27 novembre 2022) La stagione deldi Mathieu Van derè iniziata “col botto“: vittoria ad Hulst in Coppa del Mondo, con una prova di forza del VdP che per anni ha dominato la scena della disciplina. Tomè stato fermato solo da un problema alla bicicletta ma, dopo aver vinto in settimana, era sembrato l’unico a potere tenere il ritmo del neerlandese. All’appello manca dunque solo uno dei giganti della disciplina, solo uno degli atleti in grado di vincere il Campionato del Mondo negli ultimi otto anni, ma non mancherà ancora a lungo: Wout Vanlancerà infatti la sua stagione ditra sette giorni, nella prova di Coppa del Mondo diproprio nella città belga che andrà in scena il primo scontro tra i tre campioni della stagione, appena il ...