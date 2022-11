Calcio | Mondiali 2022 | la Costa Rica sorprende il Giappone e rimane in corsa per la qualificazione

(Di domenica 27 novembre 2022) Continuano le sorprese aididi Qatar. Nella partita di secondo turno del Girone E, lasupera ilper 1-0, tenendo aperto il discorsoagli ottavi di finale. Risultato a sorpresa se si tiene conto dell’esordio delle due nazionali, ma che conferma un livello molto equilibrato tra le squadre, già mostrato in questi. In un primo tempo estremamente bloccato succede ben poco, tra due squadre che commettono tanti errori tecnici, stando sempre molto attente alla fase difensiva e di copertura. I primi 45 minuti scorrono via senza alcuna occasione reale da goal per nessuna delle due squadre. Ad inizio ripresa ilsi scuote e prova ad alzare la pressione, facendo anche ...

Xana , la figlia di Luis Enrique scomparsa a soli 9 anni nell'agosto del 2019, oggi avrebbe compiuto 13 anni. "Amore, ovunque tu sia, tanti baci e trascorri un grande giorno. Ti amiamo". E' il ...Luis Enrique e Mourinho: caratteristiche di gioco diverse, filosofie differenti, ma stessa capacità di essere diretti e parlare chiaro. Ieri, in una delle classiche dirette che l'allenatore della ...Il giocatore si è fatto male in allenamento e non potrà quindi far parte della squadra per le altre partite della fase a gironi.I dati Auditel di sabato 26 novembre: ottimi numeri per Ballando con le Stelle, ma a registrare lo share più alto è il match Argentina vs Messico ...