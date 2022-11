Ballando con le Stelle | Ema Stokholma e Angelo Madonia stanno insieme | “Ha le chiavi di casa…”

(Di domenica 27 novembre 2022)con le, Ema Sthokolma eEmadicon le, è ufficiale. Dopo settimane di gossip e indiscrezioni, e paparazzate sospette, la coppia ha ufficializzato la relazione su Instagram e poi nel corso della semifinale del varietà di Milly Carlucci. In una clip Emahanno confermato che la loro storia d’amore è più seria che mai. La speaker radiofonica, grande amica di Angela Delogu, ha confidato che il ballerino siciliano è già entrato in possesso delledella sua abitazione. Ema ...

Non è stata una serata facile quella di Iva Zanicchi ale Stelle . La cantante infatti è stata protagonista di una brutta caduta durante la sua esibizione. La performance sulle note di Sister Act infatti è finita malissimo. "Salta...le Stelle sono volati stracci fra Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli a causa del giudizio su Iva Zanicchi . >>> Settimana del Black Friday su Fino al 40 % di sconto Al termine dell'...Ema Stokholma e Angelo Madonia di Ballando con le Stelle stanno insieme, è ufficiale. Dopo settimane di gossip e indiscrezioni, e paparazzate sospette, la coppia ha ufficializzato la relazione su ...Paola Barale: “Tornerei in tv, ma se non segui il gregge è difficile” Paola Barale in una lunga intervista ha raccontato come partecipare a Ballando con le stelle sia… Leggi ...