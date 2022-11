“Cifra pazzesca” Il prezzo choc dell’anello di Noemi Bocchi Francesco Totti non ha badato a spese

(Di sabato 26 novembre 2022), spunta l’anello. Coppia fissa che non teme più alcun flash, i due si mostrano alla luce del sole mano nella mano a Dubai, durante il loro primo red carpet di coppia. Ma l’attenzione dei paparazzi cade su un dettaglio al dito:indossa un gioiello di cinque carati. Secondo l’indiscrezione del settimanale Chi, sarebbe un regalo diregala l’anello a. Il gioiello è splendido, luminoso e super costoso. Non si fa che parlare di altro: la coppia sfila felice davanti ai flash. Un primo debutto in pubblico avvenuto pochi giorni fa confermerebbe che i due non vorranno più nascondersi e che pare facciano sul serio. Leggi ...

Best Movie

Alla fine guadagnavo una, ma ero sempre solo. A volte fa paura... sono arrivato alla fine del mondo musicale ed è tempo per me di entrare in un altro mondo (J. Hendrix) Jimi si spegne, ...Una, la più grande in Italia e una delle più grandi al Mondo. Insomma, per tre giorni a settimana chi gioca le schedine riesce a pensare più o meno fino alle 20,30, a quello che ... Avatar: La Via dell'Acqua sarà uno dei film più costosi di sempre. E si parla di cifre pazzesche A 26 anni di distanza dal colpo centrato dal campione californiano, il cimelio è stato venduto per 186mila dollari ...L'edizione 2022 delle Nitto ATP Finals appena conclusa a Torino riporta Novak Djokovic nella Top 5. Il trentacinquenne serbo, che ha eguagliato il record di sei titoli di “Maestro” di Roger Federer ed ...