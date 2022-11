Ballando | Carolyn Smith confessa su Selvaggia Lucarelli | «A volte devo respirare per evitare di litigarci»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di giovedì 24 novembre 2022) Il clima acon le Stelle sembra essere sempre più teso. Gli attriti trasono sempre maggiori e a confermarlo è la stessa ballerina che in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato della sua impressione su questa edizione difacendo riferimento, appunto, al rapporto con la giornalista. La confessioneammette che in diverse occasioni ha avuto bisogno di contare fino a dieci, perdi arrabbiarsi e perdere le staffe: «ammettere che ogni tanto durante le pause pubblicitariemeditare. Inspiro a fondo, trattengo e poi butto fuori l’aria per eliminare la negatività, perché non voglio litigare». Il riferimento alla ...