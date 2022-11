Vivo X90 Pro Plus è il primo smartphone con il nuovo Snapdragon 8 Gen 2 Debutto in Cina

(Di mercoledì 23 novembre 2022) C’è molta attesa per i miglioramenti promessi dal prossimo SoC top di gamma del produttore americano.X90 Prosarà ilad equipaggiarlo, ma sarà disponibile solo in...

pro+ si presenta con un display AMOLED LTPO 4 da 6,78 pollici con risoluzione QHD+ e un refresh rate a 120 Hz. I bordi dello schermo sono curvi e, a detta dell'azienda, il pannello raggiunge ...ha già lanciato la serie di dispositivi di punta, mentre si dice che anche Xiaomi presenterà presto la sua linea Xiaomi 13 (o Xiaomi 14). Sebbene non ci siano ancora notizie sulla ...Il grande successo del sistema di illuminazione smart Philips Hue ha le sue ottime ragioni per essere giustificato: qualità eccelsa, facilità di installazione e capacità di dare un tocco veramente per ...vivo ha lanciato ufficialmente nel mercato cinese il nuovo X90 Pro+, il primo smartphone con a bordo il potentissimo Snapdragon 8 Gen 2 presentato pochi giorni fa da Qualcomm. Tante novità anche nel c ...