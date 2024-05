Milan - Gazzetta | Filo diretto con Fonsec - anche Scaloni nel casting

(Di sabato 18 maggio 2024) Ultime due gare sulla panchina rossonera per Stefano Pioli, con ilancora a lavoro per trovare il suo successore. Ladello Sport in edicola questa mattina fa il punto sulla situazione allenatore dei rossoneri: Pauloa resiste e attualmente sembra in pole position, ma non è l’unico candidato. Proseguono i contatti tra l’ex tecnico della Roma e i dirigenti meneghini, con cui ci sarebbe un. Quello del portoghese nato in Mozambico non è però l’unico nome. Nelinfatti ci sarebbeLionel, attuale commissario tecnico dell’Argentina. Ci sarebbero stati solo contatti telefonici finora, ma l’operazione non sarebbe impossibile. Per quanto riguarda le altre opzioni in casa, Conte e ...

Ecco la PROBABILE FORMAZIONE del Milan contro il Torino per la Gazzetta : Pioli lancia Terracciano e Jovic dal primo minuto. Le altre scelte Il Milan di Stefano Pioli si prepara a scendere in campo contro il Torino nella gara valevole per la 37esima ...

Gazzetta - La Juve prepara le cessioni dei giovani per finanziare il mercato - gazzetta - La Juve prepara le cessioni dei giovani per finanziare il mercato - Come riferisce gazzetta, I giovani che non rafforzeranno la Juventus in campo, miglioreranno i conti del club. per Soulé il d.t. Cristiano Giuntoli conta di incassare da uno dei ...

Milan-Pioli, incontro la settimana prossima: ci sono due strade per dirsi addio - milan-Pioli, incontro la settimana prossima: ci sono due strade per dirsi addio - Il tecnico incontrerà il milan al termine del campionato per discutere del suo futuro che sarà sicuramente lontano dal club rossonero, ma ha ancora un altro anno di contratto. Il Napoli è alla ricerca ...

Principi, risultati e moduli da portare al Milan: come gioca il Lilla di Fonseca - Principi, risultati e moduli da portare al milan: come gioca il Lilla di Fonseca - Negli ultimi due anni i francesi hanno raccolto una qualificazione in Champions e diversi buoni risultati. Vediamo nel dettaglio la squadra dell'allenatore nel mirino del milan ...