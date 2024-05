PPSSPP - popolare emulatore PS - ora disponibile su Apple App Store

I lavoratori sindacalizzati di un Apple store statunitense del Maryland hanno votato sabato per autorizzare u no sciopero , che se dovesse andare avanti segnerebbe la prima azione sindacale di questo tipo contro il rivenditore negli Stati Uniti. I ...

3.18 I lavoratori sindacalizzati di un Apple store statunitense del Maryland hanno votato per autorizzare uno sciopero , che se dovesse andare avanti sarebbe il primo in un negozio Apple negli Usa. I dipendenti del negozio di Towson, nei pressi di ...

Apple avrebbe fermato 7 miliardi di dollari di transazioni fraudolente negli ultimi 4 anni - apple avrebbe fermato 7 miliardi di dollari di transazioni fraudolente negli ultimi 4 anni - apple afferma di aver impedito transazioni fraudolente per oltre 1,8 miliardi di dollari solo nel 2023 e 7 miliardi di dollari nel periodo dal 2020 al 202 3. apple ha bloccato più di 14 milioni di ...

Tutti gli Apple Watch in offerta: si parte da soli 199€, ma ci sono diversi modelli molto interessanti - Tutti gli apple Watch in offerta: si parte da soli 199€, ma ci sono diversi modelli molto interessanti - Molto interessanti i prezzi di questi apple Watch. Sia Series 9 che Watch SE di seconda generazione in offerta, il primo se volete proprio strafare il secondo per entrare nel mondo apple Watch a poco.

Apple annuncia nuove funzioni per iOS 18 e iPados 18 - apple annuncia nuove funzioni per iOS 18 e iPados 18 - In una recente comunicazione, apple ha annunciato l’arrivo di alcune nuove major release che riguardano iOS e iPadOS. Tra le funzioni coinvolte c’è anche l ...