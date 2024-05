Carceri in Campania - situazione esplosiva | il bilancio

(Di sabato 18 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiÈ allarme nelledelladove si registrano continui eventi critici, dopo la settimana intensa vissuta dagli uomini del Reparto di Polizia Penitenziaria in servizio in alcune strutture detentive della Regione, come sempre impegnati a 360° per il contrasto alle illegalità ed alle violenze. E quanto avvenuto ripropone l’allarme lanciato mesi fa dal Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria circa la necessità di “intervenire nel mondo carcere”, che merita un profondo rinnovamento di tecniche e formazione del personale, ma anche l’ausilio di strumenti moderni, di regole precise e rigorose, di strutture adeguate che sappiano essere al passo con l’evoluzione”, come spiega Tiziana Guacci, segretaria per ladel SAPPE. Questo il resoconto che fornisce la sindacalista della settimana ‘di ...

Tempo di lettura: 4 minutiFino al 31 dicembre 2023 in Campania vi erano 7.330 detenuti. Al 23 aprile 2024, sempre in Campania , si contano 7.573 detenuti, di cui 377 donne, su 5.645 posti regolari. Alla stessa data risultano 179 detenuti in ...

Caos nelle carceri in Campania e Polizia Penitenziaria stremata. A Salerno i detenuti in protesta per una settimana - Caos nelle carceri in campania e Polizia Penitenziaria stremata. A Salerno i detenuti in protesta per una settimana - È allarme nelle carceri della campania, dove si registrano continui eventi critici, dopo la settimana intensa vissuta dalla Polizia Penitenziaria in servizio in alcune strutture detentive della region ...

Carceri: Garante aderisce a campagna 'indignarsi non basta più' - carceri: Garante aderisce a campagna 'indignarsi non basta più' - La Conferenza evidenzia che "sono trascorsi due mesi dall'appello con cui il Presidente della Repubblica invitava la classe politica ad adottare, con urgenza, misure immediate per allentare il clima ...

Ancora caos nel carcere di Poggioreale, detenuto appicca il fuoco in cella - Ancora caos nel carcere di Poggioreale, detenuto appicca il fuoco in cella - Le fiamme si sono diffuse rapidamente e si è resa necessaria l'evacuazione di tutto il primo piano per mettere in salvo gli altri detenuti ...