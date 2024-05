Confindustria - l' economia cresce ma a velocità diverse

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024)italiana in crescita, "ma a": bene i servizi, turismo record, male l'industria. E' quanto sottolinea la congiuntura flash del Centro studi di. "In crescita - si legge - solo parte dell'. Nel primo trimestre 2024 il Pil italiano è cresciuto (+0,3%), anche se la produzione dell'industria e i consumi di beni si sono contratti. In positivo il turismo (su livelli record), i servizi (in moderata crescita) e l'export netto". Per il Csc, "agiscono negativamente i problemi nei trasporti mondiali di merci, l'energia ancora cara, i tassi ai massimi. La fiducia di famiglie e imprese è in calo".