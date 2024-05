Chico Forti torna in Italia dopo 25 anni di detenzione negli Usa

(Di sabato 18 maggio 2024) Roma, 18 mag – Ad inizio marzo il premierno Giorgia Meloni aveva annunciato da Washington, dove si trovava per un incontro con il presidente Joe Biden, l’ufficialità del trasferimento indi, detenuto nelle carceri americane da quasi 25. Oggi, si conclude così la prima parte di una delle vicende di cronaca più intricate e complesse degli ultimi decenni. Il sessantacinquenne triestino, infatti, è stato rilasciato nei giorni scorsi da un carcere della Florida e atterrato in tarda mattinata all’aeroporto militare di Pratica di Mare, in seguito verrà condotto nel carcere di Verona in attesa delle successive procedure.rientra inAll’Ansa l’avvocato Carlo Delle Vedove, uno dei legali incaricato di ...

(Adnkronos) – Chico Forti , il 65enne trentino detenuto per 24 anni in un penitenziario della Florida, rientrerà oggi in Italia. Lo riporta Il Tempo, precisando che Forti è atteso già per questa mattina all'aeroporto militare di Pratica di Mare. ...

Con il rientro in Italia , Chico Forti sarà sotto giurisdizione Italia na e questo gli permetterà col tempo di accedere ad alcuni bnefit come i permessi premio e, in futuro, anche la libertà

Chico Forti rientra oggi in Italia: «La mia rinascita». Era in carcere in Florida da 24 anni per omicidio - Chico forti rientra oggi in italia: «La mia rinascita». Era in carcere in Florida da 24 anni per omicidio - Chico forti, il 65enne trentino rilasciato nei giorni scorsi da un carcere della Florida dopo una lunga detenzione, arriverà oggi in italia. È quanto si apprende da fonti informate. Chico forti, le ...

Chico Forti oggi in Italia…" - Chico forti oggi in italia…" - Secondo quanto riporta Il Tempo, il 65enne trentino detenuto da 24 anni negli Usa è atteso all'aeroporto militare di Pratica di Mare. Lo zio all'Adnkronos: "Mi auguro sia tutto vero, ma per… Leggi ...

RETE 4 – “”QUARTO GRADO” * CHICO FORTI RIENTRA IN ITALIA: «IL DOCUMENTO CON CUI HA LASCIATO IL CARCERE DI MIAMI» - RETE 4 – “”QUARTO GRADO” * CHICO forti RIENTRA IN italia: «IL DOCUMENTO CON CUI HA LASCIATO IL CARCERE DI MIAMI» - Il 15 maggio, Chico forti – 65enne trentino, condannato all’ergastolo in Florida per l’omicidio di Dale Pike, avvenuto il 15 febbraio 1998 – ha lasciato il carcere di Miami ed è stato condotto presso ...