Guerra ultime notizie Kiev - evacuate 10mila persone dalla regione di Kharkiv Idf conferma | ucciso Khamayse - attacchi erano imminenti

(Di sabato 18 maggio 2024) L'Idf ha trovato i corpi di tre ostaggi israeliani uccisi il 7 ottobre dopo essere fuggiti dal Nova Festival. Tra i cadaveri portati nella Striscia anche quello di Shani Louk, 23 anni, la ragazza israelo-tedesca la cui immagine ha sconvolto il mondo quando è stata trascinata via su un pickup dai miliziani di Hamas. L'Italia e altri 12 Paesi chiedono a Israele di fermarsi a Rafah. Intanto, il presidente cinese Xi porta al tavolo con Putin a Pechino la proposta dell'Occidente per la tregua olimpica in Ucraina. Lo zar non chiude, manon si fida