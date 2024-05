A che ora è morto mio fratello Franco | la straziante coincidenza

(Di sabato 18 maggio 2024) La morte diDi Mare ha lasciato un vuoto nel mondo del giornalismo. Malato da tempo, si è spento ieri, 17 maggio. E oggi a parlare del dolore che tsa attraversando un'intera famiglia è il, Gino, giornalista scientifico. In un'intervista a Repubblica rivela una agghiacciante sulla data e l'orario del decesso: "alle 17.17 di venerdì 17. Uno potrebbe dirmi “Sei napoletano, sei scaramantico”. Mi chiedo invece come sia possibile che miose ne sia andato in questa data e ora così particolari". Poi parla dell'ultimo desiderio espresso da: "Prima di addormentarsi mi ha chiesto “Mi porti ancora al mare?”. Il nostro mare è Posillipo, lì siamo nati e abbiamo trascorso la nostra infanzia. Lì mio nonno Francesco Di Mare ha insegnato a ...

Due giorni prima di morire , Franco Di Mare ha sposato Giulia Berdini, la fidanzata rimasta accanto a lui per sette anni e con la quale ha condiviso il dolore della malattia. Il giornalista ex Rai, in passato inviato di guerra, aveva deciso di ...

Franco Di Mare è stato un nome noto per il suo impegno e dedizione al mestiere televisivo e tutta Italia è in lutto in questo momento. In una toccante intervista rilasciata dal fratello Gino Di Mare , emergono dettagli commoventi sulla vita e gli ...

Il fratello di Franco Di Mare: “Sposare la compagna era il suo sogno, ha lasciato un biglietto in ascensore” - Il fratello di franco Di Mare: “Sposare la compagna era il suo sogno, ha lasciato un biglietto in ascensore” - “Era convinto che la sua è una malattia professionale. Mio fratello è stato in Bosnia, in Kosovo, in Macedonia. Certo non l’ha preso a casa il mesotelioma. La Rai gli ha voltato le spalle nel momento ...

Franco Di Mare, il matrimonio con Giulia Berdini due giorni prima di morire - franco Di Mare, il matrimonio con Giulia Berdini due giorni prima di morire - L'ultimo gesto d'amore. L'ultimo atto, il coronamento, di una storia nata otto anni fa. franco Di Mare e Giulia Berdini si sono sposati due giorni prima della scomparsa del giornalista. franco Di Mare ...

L'ultimo gesto d'amore di Franco Di Mare - L'ultimo gesto d'amore di franco Di Mare - franco Di Mare, noto giornalista di 68 anni, è deceduto a causa di un mesotelioma. La sua scomparsa è stata preceduta da un gesto d'amore: il matrimonio con Giulia Berdini, la donna che gli è stata ac ...