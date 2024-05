(Di sabato 18 maggio 2024) Il centrocampista egiziano abdrà via dai Gunners a parametro zero LONDRA (INGHILTERRA) -annate intervallate solo dal prestito ai turchi del Besiktas, Mohamedlascerà l'al termine di questa stagione, alla scadenza del suo contratto (e dunque a parametro zero). Il 31enne nazi

Calcio: Arsenal. Elneny saluta dopo otto stagioni - Calcio: Arsenal. elneny saluta dopo otto stagioni - Il centrocampista egiziano abdrà via dai Gunners a parametro zero LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - dopo otto annate intervallate solo dal prestito ai turchi del Besiktas, Mohamed elneny lascerà ...

INTER - Frattesi: "Il gol al Verona è stato speciale per me" - INTER - Frattesi: "Il gol al Verona è stato speciale per me" - Davide Frattesi, centrocampista dell'Inter, ha parlato a Radio Serie A dopo il premio Gentleman: "Il gol contro il Verona (2-1 decisivo al 93', ndr) è stata un'emozione troppo grande, fatico a trovare ...

