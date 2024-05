Ascolti TV | Venerdì 17 maggio 2024 L’Acchiappatalenti cala al 15 2% 2,3 mln - Terra Amara 17 9% 3 ml - Quarto Grado sale al 9 2% Boom Affari Tuoi 29 1%

(Di sabato 18 maggio 2024) Milly Carlucci - L'Acchiappatalenti Nella serata di ieri,17, su Rai1 la seconda puntata deha intrattenuto 2.315.000 spettatori pari al 15.2% di share. Su Canale5ha conquistato 3.011.000 spettatori con uno share del 17.9%. Su Rai2 L’angelo di Sarajevo è la scelta di 920.000 spettatori pari al 5.4%. Su Italia1 Matrix Resurrections in prima visione ha incollato davanti al video 784.000 spettatori (5%). Su Rai3 Il signore delle formiche segna 386.000 spettatori e il 2.3%. Su Rete4totalizza un a.m. di 1.307.000 spettatori (9.2%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 827.000 spettatori e il 6.1%. Su Tv8 MasterChef ottiene 481.000 spettatori con il 3.1%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ...

Tutto pronto per l'iniziativa 'Pescara leggiti forte': letture ininterrotte per due giorni - ... Pescara Leggiti Forte, due giorni di pubbliche letture in tantissimi luoghi della città che si svolgeranno venerdì 24 e sabato 25 maggio prossimi. Il progetto, in sinergia con il Comune di Pescara ...

Albenga 2024, Auditorium San Carlo gremito per la presentazione delle 5 liste a sostegno di Nicola Podio fotogallery - Albenga . Si è tenuto ieri, venerdì 17 maggio, presso l'Auditorium San Carlo di Albenga l'evento di presentazione delle cinque liste a sostegno della candidatura di Nicola Podio Sindaco.