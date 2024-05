L’Inter collabora con… Tudor | arriva l’omaggio per la seconda stella!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 18 maggio 2024)con, non l’allenatore della Lazio, bensì la nota azienda di orologi per celebrare la vittoria del fantastico ventesimo scudetto. NUOVAZIONE ? Per la conquista dellaper la prima volta concreando una versione esclusiva nerazzurra dell’orologio Black Bay 58, di cui saranno prodotti per l’occasione solo 1908 esemplari. Per celebrare questo successo, Inter ha creato insieme al’edizione esclusiva del Black Bay 58, con i signature colors della squadra nerazzurra. L’orologio è caratterizzato dal logo delalno del quadrante, il quale presenta un pattern blu ombré, e, stampate in oro, le due Stelle ...