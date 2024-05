Fiorentina-Napoli - Kvaratskhelia da 7 ed oltre…

(Di sabato 18 maggio 2024)è stato l’indiscusso protagonista di. A prescindere dal capolavoro su punizione, il georgiano ha fatto quasi reparto da solo lì davanti. Inoltre ha subito randellate da orbo, molte non ravvisate dal mediocre Marchetti, che ne hanno messo in serio pericolo la tenuta fisica e nervosa. Nasce, inoltre, da un fallo netto su di lui, l’azione che poi porterà alla punizione magistralmente battuta da Biraghi. Di seguito i voti su giornali e testate online sportive., media del 7 Corriere dello Sport 7,5 – A volte tornano e quando tornano giocatori come lui, sono dolori per chi gli sta di fronte. Già la partenza è scoppiettante, tre conclusioni non troppo lontane dalla porta di Terracciano, nel primo quarto d’ora, quando sembra stravincere il duello con Dodo. Dopo quell’avvio, ...

Alla fine ci pensa Kvaratskhelia a salvare un Napoli capace di andare in vantaggio e poi finire all'inferno in due minuti. La Fiorentina aveva la vittoria a un passo e anche la conseguente...

Fiorentina, Terracciano elogia Kvara: "Solo complimenti, i campioni sono così" - Fiorentina, Terracciano elogia Kvara: "Solo complimenti, i campioni sono così" - Pietro Terracciano, portiere della Fiorentina, ha parlato in mixed zone dopo il pareggio per 2-2 contro il Napoli: "Vincendo avevamo l'aritmetica ... ai tifosi per l'ultima partita in casa. Il gol di ...

L'ARBITRO - Fiorentina-Napoli 2-2, Marchetti bocciato dai quotidiani sportivi - L'ARBITRO - fiorentina-napoli 2-2, Marchetti bocciato dai quotidiani sportivi - Bocciatura per l'arbitro Marchetti, ritenuto insufficiente nella sua direzione gara di fiorentina-napoli. 5 per la Gazzetta dello Sport ... di Biraghi c'è intervento falloso di Dodò su kvaratskhelia.

Ds Fiorentina: "Kvara ha fatto una prodezza, ma punto importante e ora manca poco" - Ds Fiorentina: "Kvara ha fatto una prodezza, ma punto importante e ora manca poco" - Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, è intervenuto in mixed zone dopo il pareggio per 2-2 contro il Napoli: "Peccato perché alla fine del primo tempo c'erano i presupposti per vincere, ...