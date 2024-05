Chiariello | Finisce qui il percorso europeo del Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 18 maggio 2024) Umbertoha parlato della gara tra Fiorentina ee dei risvolti europei evidentemente nefasti per la squadra azzurra. Di seguito le parole dell’editoriale del giornalista a “Campania Sport” andata in onda su Canale 21.: “Alla Fiorentina basta un solo punto su due partite per l’Europa” “qui ildelsalvo prova contraria, ossia il suicidio sportivo della Fiorentina. La squadra di Italiano, visto il recupero che deve fare il 2 giugno a Bergamo, ha due trasferte davanti a sé: il Cagliari e l’Atalanta. Dopo il 2-2 di stasera abbastanza pirotecnico con due gioielli che incastonano la partita a livelli altissimi: le punizioni di Biraghi e di Kvaratskhelia, due perle di una partita divertente tutto sommato, fa sì ...