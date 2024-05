(Di sabato 18 maggio 2024) L'ex concorrente del reality show ha dato la sua opinione sul post GF soffermandosi in particolare sull'ex attrice di Vivere, per chi non se lo ricordasse, è stato uno dei concorrenti del. In un'intervista a RDS Next, ha criticato. L'ex abitante della Casa più spiata d'Italia ha affermato che l'attrice nonilche sta avendo dopo la fine del reality. L'edizione delconclusa a marzo, è passata alla storia come una delle peggiori degli ultimi anni, con una serie di concorrenti Vip affiancati da concorrenti Nip finiti nel dimenticatoio nel giro di pochi giorni. Tra gaffe sui social ed eventi a cui partecipano poche decine di persone, i gieffini ...

Importante notizia su Rebecca Staffelli . dopo la sua fortunata esperienza al Grande Fratello , la giovane modella e conduttrice è pronta per una nuova avventura in televisione. Sarà infatti una delle protagoniste di un programma atteso dagli ...

Sebbene siano trascorsi circa due mesi dalla fine del Grande Fratello , gli attacchi fra gli ex concorrenti del reality show di Alfonso Signorini non accennano a placarsi. Anzi. Ogni occasione, o meglio ospitata, è buona per scagliarsi contro gli ex ...

Grande Fratello, intervista esclusiva a Simona Tagli: "Immaginavo una finale a coppia con me e Beatrice e la sua vittoria" - grande fratello, intervista esclusiva a Simona Tagli: "Immaginavo una finale a coppia con me e Beatrice e la sua vittoria" - Simona Tagli, tra le recenti grandi protagoniste del grande fratello, si è raccontata ai microfoni di Comingson.it ...

Grande Fratello: “Beatrice Luzzi non merita il successo” ha detto Paolo Masella - grande fratello: “Beatrice Luzzi non merita il successo” ha detto Paolo Masella - L'ex concorrente del reality show ha dato la sua opinione sul post GF soffermandosi in particolare sull'ex attrice di Vivere Paolo Masella, per chi non se lo ricordasse, è stato uno dei concorrenti ...

Paolo Masella contro Beatrice Luzzi: «Al Grande Fratello si è comportata in modo cattivo». Lei risponde così - Paolo Masella contro Beatrice Luzzi: «Al grande fratello si è comportata in modo cattivo». Lei risponde così - L'ex gieffino, durante un'intervista, ha parlato anche dell'attrice che si è classificata seconda in quest'ultima edizione del Gf Paolo Masella e Beatrice Luzzi sono stati due grandi personaggi ...