Panchina Milan - Ibrahimovic non molla | è Mark Van Bommel il dopo Pioli?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 18 maggio 2024), Zlatannon ha alcuna intenzione di lasciare la pista che porta aVan Bommel: è l’uomo giusto dopo Pioli? “Non voglio salutare per sempre il, vi dico arrivederci e magari tornerò qui quando sarò allenatore…”. Queste le parole diVan Bommel nel giorno del suo addio al. Dichiarazioni che adesso rimbombano nella testa di molti tifosi. Sì, perché ci si chiede: forse è arrivato il momento del citato ritorno… Il profilo dell’ex centrocampista olandese, oggi sulladell’Anversa, piace molto a Zlatan, che non ha alcuna intenzione dire la pista. L’attuale allenatore del club belga, che a fine stagione si libererà, potrebbe essere il nome giusto per ...