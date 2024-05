Napoli - Collovati anticipa il 3-5-2 di Conte | In difesa Buongiorn - in attacco la coppia Lukaku-Morata

(Di sabato 18 maggio 2024) Il prossimo allenatore della SSCpotrebbe essere Antonio. Il mister è attualmente disoccupato e l’offerta di Aurelio De Laurentiis sarebbe l’unica concreta per, il quale sarebbe in trattativa con la dirigenza azzurra per definire le cifre contrattuali. In attesa di possibili sviluppi, si è iniziato adre la possibile formazione diL'articolo

Il Napoli è vicino alla scelta del Nuovo allenatore : Gasperini e Conte i nomi caldi. settimana chiave per la decisione di De Laurentiis. Il Napoli si prepara ad affrontare una settimana decisiva per il futuro della panchina azzurra. Il presidente ...

Giovanni Galeone , ex allenatore del Napoli , ritiene che Gian Piero Gasperini sia la scelta migliore per la panchina azzurra rispetto ad Antonio Conte. Giovanni Galeone , ex allenatore del Napoli e del Pescara, ha espresso la sua preferenza per Gian ...

Il Napoli non ha ancora abbandonato la pista Antonio Conte . De Laurentiis pronto a un ultimo tentativo per portare l’ex ct della Nazionale sulla panchina azzurra. Nonostante Giampiero Gasperini sembri essere la priorità per la panchina del Napoli , ...

Il Mattino: "Solo l'orgoglio a Firenze. Napoli, l'Europa appesa a un filo" - Il Mattino: "Solo l'orgoglio a Firenze. napoli, l'Europa appesa a un filo" - Il napoli non esce dal vortice di sconforto e delusione per la stagione che sta per volgere al tramonto. Ma della sfida di ieri contro la Fiorentina si salva un fattore: ...

VIDEO, Fiorentina-Napoli 2-2: gli highlights della gara - VIDEO, Fiorentina-napoli 2-2: gli highlights della gara - Termina 2-2 la sfida al Franchi tra Fiorentina e napoli, valida per la 37ª giornata di Serie A. In un match in cui i tre punti potevano regalare ai viola l'Europa è Rrhamani ...

CorSport- Napoli, De Laurentiis aspetterà Gasperini altre due settimane! Resiste la candidatura di Conte… - CorSport- napoli, De Laurentiis aspetterà Gasperini altre due settimane! Resiste la candidatura di conte… - L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si è soffermata sulla situazione in casa napoli e sul futuro del club.