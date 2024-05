Atp Lione 2024 | montepremi e prize money con Sonego e Darderi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 18 maggio 2024) Iled ildel torneo ATP 250 di, evento in programma dal 19 al 25 maggio. Il beniamino di casa Ugo Humbert guida il seeding, seguito dal kazako Bublik e dal connazionale Mannarino. Presenti ai nastri di partenza anche due tennisti italiano: Lorenzoe Luciano. Iltotale del torneo è di €579.320 con il vincitore che si aggiudicherà anche 250 punti molto utili per il ranking. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONEATP 250PRIMO TURNO – € 6.215 (0 punti) SECONDO TURNO – € 10.165 (25 punti) QUARTI DI FINALE – € 17.510 (50 punti) SEMIFINALE ...