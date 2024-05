Sciame sismico nell’area flegrea | la scossa maggiore di magnitudo 3,7

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 18 maggio 2024) Dalle 6.06, come segnalato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è in corso unodei Campi Flegrei, con l'eventodi3.7 registrato alle 6.30. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile la cui Sala Situazione Italia, in seguito all'evento, si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. Laè stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni.