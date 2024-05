Napoli - De Laurentiis non molla Conte | nuovo tentativo Le ultime

(Di sabato 18 maggio 2024) Ilnon ha ancora abbandonato la pista Antonio. Depronto a un ultimoper portare l’ex ct della Nazionale sulla panchina azzurra. Nonostante Giampiero Gasperini sembri essere la priorità per la panchina del, il presidente Aurelio Denon ha ancora abbandonato la pista che porta ad Antonio. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il patron azzurro sarebbe pronto a unestremo per convincere il tecnico salentino a sposare il progetto partenopeo. Le recenti dichiarazioni di Desuavevano dato l’impressione di una brusca frenata nella trattativa, ma fonti vicine al club azzurro sostengono che la partita non sia ancora ...

