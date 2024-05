Massimiliano Allegri - l’amara vittoria e l’addio alla Juve – Ascolta

Sono certo che la rimpiangeremo quella giacca lanciata con rabbia, un gesto inventato in un pomeriggio a Carpi poi diventato simbolo, icona. Lo so che ci mancheranno le battute, le incazzature, i salti e le corse davanti alla panchina, perché ...

Difficilmente ripeterà un biennio di inattività come nel 2019: è legato alla Juve fino al 2025 e tante squadre cercano un allenatore...

La Repubblica - Esonero Allegri, dalla Juve lo stesso distacco di Roma: gioia disintegrata - L'edizione odierna de La Repubblica commenta così il comunicato con cui la Juventus ha annunciato l'esonero di massimiliano allegri: "Senza.

Solo il Trap e Lippi davanti ad Allegri: la classifica degli allenatori più vincenti alla Juve - Si è conclusa la seconda esperienza di massimiliano allegri sulla panchina della Juventus. Il tecnico livornese ha contribuito enormemente alla tradizione del club, aggiungendo alla bacheca dei bianco ...