Veronica Maya | Ho rischiato di morire per un aborto Ero in un villaggio in Brasile - l’emorragi - poi la perdita di sensi

(Di sabato 18 maggio 2024) Una emorragia alla dodicesima settimana di gravidanza mentre si trovava inper festeggiare il Capodanno. Il rischio di perdere la vita e l’. Il racconto di, ospite di Storie di Donne al Bivio su RaiDue, è doloroso. La conduttrice era assieme al marito e padre dei suoi tre figli, Marco Moraci: “Lo avevo appena conosciuto e avevo scoperto di essere rimasta incinta da poco – ha spiegato a Monica Setta, padrona di casa – Nonostante tutto, siccome stavo bene, non rinunciai al viaggio in, ma atterrati a Rio cominciai a sentirmi male. Non dicevo nulla a Marco per non rovinargli la vacanza e non mi opposi quando mi chiese di trasferirci in un piccololontanissimo dalla capitale. Abbiamo vissuto momenti stupendi in spiaggia e poi una sera un forte ...

Veronica Maya a “Storie di donne al bivio”: «Ho rischiato di morire per un aborto in Brasile» - veronica maya a “Storie di donne al bivio”: «Ho rischiato di morire per un aborto in Brasile» - veronica maya: «Ho rischiato di morire per un aborto in Brasile». La rivelazione choc in tv. Non l'ha mai raccontato prima, lo fa con Monica Setta a Storie di donne al ...

Veronica Maya, tremenda confessione: “Ho rischiato di morire per un aborto” - veronica maya, tremenda confessione: “Ho rischiato di morire per un aborto” - Confessione drammatica di veronica maya. La donna ha rischiato la vita per un aborto mentre si trovava in Brasile.

Veronica Maya: «Ho rischiato di morire per un aborto in Brasile». La rivelazione choc in tv - veronica maya: «Ho rischiato di morire per un aborto in Brasile». La rivelazione choc in tv - veronica maya: «Ho rischiato di morire per un aborto in Brasile». La rivelazione choc in tv. Non l'ha mai raccontato prima, lo fa con Monica Setta a Storie di donne al bivio nella puntata in onda ...