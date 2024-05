Utili societari e taglio dei tassi | azionario europeo sempre più attrattivo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 18 maggio 2024) “Aprile si è rivelato un mese negativo per gli asset rischiosi, ma siamo fiduciosi che arriveranno presto tempi migliori“. È quanto è emerso da un’analisi della Strategy Unit di Pictet Asset Management. “Le valutazioni di diverse asset class appaiono oggi più interessanti, dopo che gli investitori azionari hanno alleggerito le loro posizioni, allargando così l’area di possibili guadagni – prosegue l’analisi –. Anche le condizioni economiche stanno diventando più favorevoli, in particolare in Europa, dove i tagli deid’interesse dovrebbero iniziare a breve e il momentum degliresta forte”. Puntare sui Paesi europei “All’interno del segmento, la nostra strategia èpiù orientata a favore dei Paesi europei – fa sapere la Strategy Unit di Pictet Asset Management. La ...