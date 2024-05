Sarah conquista anche Carla Bruni! La cantante dedica un post all’allieva di Amici 23

Eccoci giunti ad una nuova puntata del daytime di Amici 23! Che cosa sarà stato mostrato in onda questo pomeriggio, giovedì 16 maggio 2024, su Canale 5? Mancano ormai davvero pochissimi giorni alla finale. Come già accaduto negli scorsi giorni a ...

Guendalina Goria e Mirko Gancitano si sono finalmente sposati . La coppia aspetta un bambino, Noah, presto in arrivo.Continua a leggere

Amici 23, tutto su Mida, Sarah, Holden, Petit, Dustin e Marisol: conosciamo meglio i finalisti del talent show - Amici 23, tutto su Mida, sarah, Holden, Petit, Dustin e Marisol: conosciamo meglio i finalisti del talent show - A poche ore dalla finalissima di Amici 23, conosciamo meglio i sei finalisti che si contenderanno la vittoria: Mida, sarah, Holden, Petit, Dustin e Marisol.

Amici 23, anticipazioni finale in diretta: favoriti, televoto, Maria cambia il regolamento e chiama Angelina Mango - Amici 23, anticipazioni finale in diretta: favoriti, televoto, Maria cambia il regolamento e chiama Angelina Mango - Oggi sabato 18 maggio 2024 va in scena la finalissima del talent show di Maria De Filippi su Canale 5: pubblico giudice tramite televoto, sfide e favoriti ...

Sondaggi Amici, chi sarà il vincitore tra i sei finalisti - Sondaggi Amici, chi sarà il vincitore tra i sei finalisti - anche lui ha pubblicato quattro brani (Dimmi che non è un addio ... La scorsa settimana ha ottenuto la possibilità di registrare un originale Spotify Singles. sarah, classe 2006, in questi mesi ha ...