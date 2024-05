Calzona | C’è questo sciacallaggio per cui io non allenerei la squadra - volevo dirvi che è tutto filmato e catalogato

GAZZETTA - Con Calzona la musica non cambia: il trend è simile a quello di Mazzarri - GAZZETTA - Con calzona la musica non cambia: il trend è simile a quello di Mazzarri - La Gazzetta dello Sport dedica spazio al pari tra Napoli e Fiorentina con gli azzurri che non sono riusciti a trovare la vittoria: "Kvara fa sperare il Napoli. Se torna quello di Spalletti, ieri in tr ...

Calzona abbandona la nave: «Qui una catastrofe, problemi fuori dal campo. Futuro Ci penserà solo De Laurentiis» - calzona abbandona la nave: «Qui una catastrofe, problemi fuori dal campo. Futuro Ci penserà solo De Laurentiis» - Avranno le loro strategie e sapranno cosa fare per ridare vitalità a questa squadra e per tornare nelle posizioni che gli competono» ha tagliato corto calzona a Dazn. Anche a Firenze due gol presi per ...

Calzona: "Mi prendo le colpe per i miei tre mesi qui" - calzona: "Mi prendo le colpe per i miei tre mesi qui" - Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...