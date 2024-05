Basket | Openjobmetis Varese - tempo di rinnovamento

(Di sabato 18 maggio 2024) La stagione regolare è finita e non ha lasciato cicatrici troppo vistose, fortunatamente per l’. Non è stata un’annata semplice da vivere per la compagine lombarda che si è piazzata, al termine della LegaA, al terzultimo posto della classifica conquistando, sul filo di lana, una salvezza sempre in discussione durante l’intero sviluppo del campionato. Una difficoltà palese, quella vissuta dal roster, che ha portato i varesini a soli quattro punti di distanza (due vittorie in più, quindi) dal duo composto da Pesaro e Brindisi, compagini che il prossimo anno disputeranno il torneo di A2. Troppe le paure e le ansie vissute da un ambiente intero che sognava (e aveva pianificato) di navigare in acque più tranquille. I risultati non sono arrivati, è evidente, e la società ha deciso di cambiare guida tecnica in vista ...

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Pistoia-Varese , sfida valida come 30^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . La formazione di coach Brienza ha coronato una stagione sorprendente conquistando un posto ai playoff da neopromossa: ...

Pistoia , 5 maggio 2024 – Pistoia perde contro Varese per 78-96 ma, in virtù dei playoff già conquistati, può sorridere per un sesto posto finale davvero importante. Adesso c’è subito da pensare alla post season. Per l’Estra la sfida nei quarti ...

